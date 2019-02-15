Челябинскому депутату Смирнову смягчили условия домашнего ареста

Челябинск, , 21:40 — REGNUM В Челябинске Центральный районный суд продлил домашний арест депутату одного из районных советов города Михаилу Смирнову. Также ему разрешены прогулки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

На продлении срока домашнего ареста до 19 апреля настояло следствие. Защита в свою очередь просила разрешить депутату ежедневные двухчасовые прогулки, а также посещать медицинские учреждения и подчинённые ему организации без получения разрешения следователя, а лишь с уведомлением инспектора. Прогулки суд разрешил, но лишь по часу в день и на расстоянии не более километра по периметру дома, а в остальной части отказал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Смирнов был арестован 24 января. Изначально его заключили в СИЗО, но затем заменили меру пресечения на домашний арест. Ему вменяют мошенничество. Следователи полагают, что он может быть причастен к пропаже денег, которые в 2017 году были выделены из бюджета области на форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Всего пропало 3,8 млн бюджетных рублей. По этому делу также проходят бывший первый замминистра экономического развития области Антон Бахаев и руководитель регионального Агентства международного сотрудничества Ольга Алейникова.

Читайте ранее в этом сюжете: Арестованный челябинский депутат отпущен из СИЗО