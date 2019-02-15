Верховный суд утвердил приговор группе челябинских наркоторговцев

Челябинск, , 20:28 — REGNUM Верховный суд России подтвердил приговор в отношении 20 участников организованной группы, которые ранее были осуждены за незаконный оборот более 11 кг героина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре.

На счету членов группировки — более 15 преступлений. Их признали виновными в сбыте наркотиков и покушении на сбыт, приготовлении к сбыту и контрабанде.

Преступную деятельность группа осуществляла в 2013—2015 годах. Двое её организаторов отбывали наказание на территории Свердловской области. Они создали сеть по распространению наркотиков с помощью «закладок». В преступную деятельность вовлекли других заключённых, а также своих родственников и знакомых. Преступную деятельность группа вела в Свердловской, Курганской и Челябинской областях. Также силовики доказали факт контрабанды тремя подсудимыми в июне 2014 года из Казахстана более 9 кг. героина.

30 мая 2018 года Челябинский облсуд огласил приговор: от 5 до 17 лет в колониях общего, строгого и особого режима со штрафами от 70 тысяч до 350 тысяч рублей. Но все осуждённые не согласились с этим и подали апелляционные жалобы. Они требовали снизить им наказание, а то и вовсе оправдать. Но Верховный суд России оставил приговор в силе.