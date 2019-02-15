Челябинка, напоившая младенца спиртом, всё же понесла наказание

с. Миасское, Челябинская область, , 20:12 — REGNUM В Челябинской области 39-летняя женщина, которая напоила своего шестимесячного сына спиртом, всё же понесла наказание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре.

Трагедия произошла в мае 2017 года в Красноармейском районе. Женщина пыталась добиться того, чтобы ребёнок уснул, и напоила его алкоголем. В результате воздействия этилового спирта произошло острое отравление младенца. Ребёнок умер.

Следствие завело уголовное дело по фактам причинения смерти по неосторожности и ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей. Однако в январе 2018 года суд Красноармейского района прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.

Прокуратура всё же настояла на наказании женщины. Постановление райсуда о прекращении уголовного преследования было отменено, дело передали на новое рассмотрение. Итогом стал обвинительный приговор — 2 года и 4 месяца лишения свободы. Правда, челябинка отделалась лишь условным сроком, также суд назначил ей испытательный срок — тоже 2 года и 4 месяца.