Восемь украинцев арестованы за контрабанду 3,3 тонны кокаина в Португалии

Лиссабон, , 20:08 — REGNUM Власти Португалии арестовали 11 участников интернациональной наркогруппировки, причастной к перевозке крупных партий кокаина в страны Евросоюза, 15 февраля передает агентство Reuters.

Среди 11 арестованных — восемь граждан Украины, один гражданин Грузии, один гражданин Нидерландов и один гражданин Франции.

По сообщению властей, арест был произведен ещё 30 января в 150 морских милях от Атлантического побережья Португалии. Контрабандисты везли на грузовом корабле 3,3 тонны кокаина.

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