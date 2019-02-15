Мертвые души на 600 млн рублей: чиновники Ингушетии попали под следствие

Магас, , 19:52 — REGNUM В Ингушетии возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали чиновники сразу четырех ведомств — министерства здравоохранения и министерства финансов, управления ФНС России и территориального фонда обязательного медицинского страхования. Их незаконные действия привели к фиктивному снижению числа безработных в Ингушетии, сообщили ИА REGNUM 15 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Лица, которых конкретно обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, не называются, однако сказано, что из-за их действий число неработающих застрахованных жителей Ингушетии было снижено более, чем на 50 тыс.человек. Из-за этого необоснованно выросла сумма расходов бюджета Федерального ФОМС на несуществующее количество работающего населения республики на сумму более 600 млн рублей.

В настоящее время выясняются все обстоятельства совершенного преступления и устанавливаются лица, причастные к его совершению.

Читайте также: Ингушетия: вскрыта крупная афера с фиктивным трудоустройством тысяч жителей

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года в Ингушетии вскрылась крупная афера с фиктивным трудоустройством в государственные унитарные предприятия тысяч жителей региона. Некоторые из них были трудоустроены сразу в нескольких местах. Граждане предположили, что кое-кто из чиновников решил таким образом исказить в сторону уменьшения статистические данные по безработице.

Однако глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, комментируя появившуюся информацию, заявил, что ситуация не имеет отношения к коррупционным схемам, «потому что там нет прохождения денег».