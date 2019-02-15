«Большинство таджикских мигрантов продолжают жить транснациональной жизнью»

Душанбе, , 18:46 — REGNUM «Причин расторжения брака может быть множество, и дело может быть не в трудовой миграции», — заявил профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин, комментируя возможную причину увеличения количества разводов в Таджикистане.

Эксперт отметил, что не очень понимает, как разводы связаны с получением другого гражданства. Возможно, есть такая тонкость, но она будет ясна при детальном исследовании вопроса.

«Может быть, речь идет о женитьбе на российских женщинах, и тогда нужен развод. Но, возможно, есть и другое объяснение», — сказал он.

Между Россией и Таджикистаном существует договоренность о «двойном гражданстве». То есть при получении паспорта гражданина России таджикистанец не обязан отказываться от гражданства Таджикистана. Граждане Казахстана, Киргизии и Узбекистана не могут иметь два паспорта.

Собеседник редакции отмечает, что «отсутствие необходимости отказываться от своего гражданства упрощает само по себе принятие российского гражданства, и граждане Таджикистана это активно делают».

"В 2017 году это было 29 тысяч человек, в 2018 году — примерно столько же. Это больше чем из Киргизии и Узбекистана», — подчеркивает Абашин.

Аналитик поясняет, что «цифры в масштабах России и Таджикистана небольшие, на демографию или на что-то еще они не влияют — тем более, двойное гражданство предполагает, что сами люди и их родственники продолжают жить в двух странах».

"Большинство мигрантов по-прежнему живут транснациональной жизнью, то есть поработают и, рано или поздно, уезжают. Или думают, что вернутся и поэтому не предпринимают особых действий, чтобы закрепиться в России — купить жилье, перевезти семью и так далее. Но какая-то часть из них оседает в России. Это относительно небольшая доля сегодня, но она все время «накапливается», — резюмирует он.

ИА REGNUM напоминает, что экономика Таджикистана серьезно зависит от денежных переводов трудовых мигрантов, большая часть которых (около миллиона человек) работают в России. По разным данным перечисленные ими на родину деньги составляют более трети от ВВП Таджикистана.

Отметим, что чтобы оформить документы для устройства на работу, таджикистанцы могут оформлять российское гражданство. В 2017 году, по данным МВД, российские паспорта получили более 29 тысяч таджикистанцев.