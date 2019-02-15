Новгородцы бьют в «Вечевой колокол» ради поручней к опасным спускам с моста

Великий Новгород, , 18:30 — REGNUM В Великом Новгороде общественное движение «Новый город» создало инициативу на интернет-портале «Вечевой колокол», в котором просит власти оборудовать сходы с моста Александра Невского поручнями, «согласно принципам доступности зданий и сооружений». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, инициатива адресована правительству Новгородской области.

Её автор отмечает, что лестничные сходы с моста Александра Невского в Великом Новгороде были отремонтированы в 2013 году, но в ходе ремонта обновили только гранитные ступени, поручни для пешеходов не предусмотрены.

«Данные сходы являются важнейшим элементом пешеходной инфраструктуры города, так как выходят прямо на набережную, сотни новгородцев и гостей города пользуются ими ежедневно. Однако в зимнее время и во время дождя есть риск поскользнуться и получить травму, а за существующие стены ухватиться невозможно. Особенно это актуально для пожилых людей, детей, людей с травмами и нарушениями координации», — говорится в обращении.

По правилам функционирования онлайн-портала «Вечевой колокол», для того, чтобы на инициативу власти обратили внимание, она должна собрать тысячу подписей в свою поддержку. На вечер 15 февраля за неё проголосовали 19 пользователей портала.

После того, как тысяча голосов будет набрана, инициативу вынесут на рассмотрение консультативного совета при губернаторе Новгородской области Андрее Никитине, но решение совета будет носить только рекомендательный характер.

Отметим, что в дни празднования 75-летия освобождения Новгорода от немецко-фашистких захватчиков, когда горожане страдали от гололёда, с моста Александра Невского безопасно спуститься пешеходам было практически невозможно.

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