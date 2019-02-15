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Президент Италии помиловал двух граждан, убивших жен с болезнью Альцгеймера

Общество

Также помилован 79-летний гражданин, убивший сына-наркомана

Рим, 15 февраля 2019, 18:08 — REGNUM  Президент Италии Серджо Маттарелла помиловал двух пожилых граждан, убивших своих жен, страдавших от болезни Альцгеймера, передает Corriera della Sera в пятницу, 15 февраля.

Оба гражданина признались в убийствах сразу после их совершения и сдались полиции. Они заявляли, что совершили убийства ради облегчения страданий своих жен. Один из них был приговорен судом к 7 годам 8 месяцам тюрьмы, другой — к шести с половиной годам.

Тем же указом формальный глава итальянского государства помиловал и 79-летнего гражданина, убившего собственного сына, который преследовал семью родителей. Ранее в защиту осужденного было собрано более тысячи подписей.

Маттарелла объяснил причины помилования преклонным возрастом обвиненных, их слабым здоровьем, согласием судебных органов на помилование, а также «исключительными обстоятельствами» совершенных ими преступлений.

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Зарубежная хроника
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