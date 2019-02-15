Президент Италии помиловал двух граждан, убивших жен с болезнью Альцгеймера

Рим, , 18:08 — REGNUM Президент Италии Серджо Маттарелла помиловал двух пожилых граждан, убивших своих жен, страдавших от болезни Альцгеймера, передает Corriera della Sera в пятницу, 15 февраля.

Оба гражданина признались в убийствах сразу после их совершения и сдались полиции. Они заявляли, что совершили убийства ради облегчения страданий своих жен. Один из них был приговорен судом к 7 годам 8 месяцам тюрьмы, другой — к шести с половиной годам.

Тем же указом формальный глава итальянского государства помиловал и 79-летнего гражданина, убившего собственного сына, который преследовал семью родителей. Ранее в защиту осужденного было собрано более тысячи подписей.

Маттарелла объяснил причины помилования преклонным возрастом обвиненных, их слабым здоровьем, согласием судебных органов на помилование, а также «исключительными обстоятельствами» совершенных ими преступлений.