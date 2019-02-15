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С улиц Москвы за сутки вывезено более 450 кубометров снега

Общество

В столице продолжают ликвидировать последствия рекордного снегопада 13 февраля

Москва, 15 февраля 2019, 17:57 — REGNUM  Сотрудники коммунальных служб Москвы за сутки вывезли с улиц столицы более 450 кубометров снега. Об этом 15 февраля сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, коммунальщики продолжают устранять последствия сильного снегопада, который прошёл в ночь на 13 февраля. В вывозе снега из города задействовано более трёх тысяч грузовиков.

Бирюков также сообщил, что с начала зимы на снегоплавильных пунктах, которые продолжают работать в круглосуточном режиме, утилизировано уже порядка 22 миллионов кубометров снега.

Напомним, снегопад в Москве в ночь на среду, 13 февраля, побил рекорд двенадцатилетней давности. За сутки в столице выпала треть февральской нормы осадков.

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