С улиц Москвы за сутки вывезено более 450 кубометров снега

Москва, , 17:57 — REGNUM Сотрудники коммунальных служб Москвы за сутки вывезли с улиц столицы более 450 кубометров снега. Об этом 15 февраля сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, коммунальщики продолжают устранять последствия сильного снегопада, который прошёл в ночь на 13 февраля. В вывозе снега из города задействовано более трёх тысяч грузовиков.

Бирюков также сообщил, что с начала зимы на снегоплавильных пунктах, которые продолжают работать в круглосуточном режиме, утилизировано уже порядка 22 миллионов кубометров снега.

Напомним, снегопад в Москве в ночь на среду, 13 февраля, побил рекорд двенадцатилетней давности. За сутки в столице выпала треть февральской нормы осадков.

Читайте также: Снегопад в Москве побил рекорд 12-летней давности — Гидрометцентр РФ

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптики посулили москвичам «весеннюю» погоду