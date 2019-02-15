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В Севастополе создадут экспозицию, посвященную событиям Русской весны

Общество

В музее выставят лучшие фотографии и предметы, символизирующие события тех дней

Севастополь, 15 февраля 2019, 17:52 — REGNUM  В ближайшее время на базе Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя начнет работу постоянно действующая музейная экспозиция, посвященная событиям Русской весны. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин («Единая Россия»).

«Пять лет прошло с момента событий Русской весны в Севастополе. Настало время увековечить память о судьбоносных событиях и людях, которые отдали все силы для возвращения города-героя в состав России. Лучшие фотографии, отобранные в результате конкурса «Единой России», будут переданы в музей, в котором также будет организована выставка экспонатов, символизирующих события тех дней», — отметил Саблин.

По его словам, новая экспозиция будет играть важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Крыма принял решение об учреждении медали, посвящённой пятилетию Русской весны, на изготовление которых потратят более 400 тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Крымские депутаты потратят почти полмиллиона рублей на медали

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