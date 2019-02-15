Fox News: В штате Миннесота застрелен Дональд Трамп

Вашингтон, , 17:50 — REGNUM В штате Миннесота ярый противник действующего главы американского государства жестоко расправился с псом, которому его хозяин присвоил кличку «Дональд Трамп», сообщает 15 февраля телеканал Fox News.

По утверждению телеканала, хозяин убитого пса является убежденным сторонником нынешнего президента США. Он обнаружил своего питомца на кукурузном поле с четырьмя огнестрельными ранениями.

Позднее выяснилось, что собаку расстрелял сосед, совершивший это деяние на почве политической ненависти.

При этом местный шериф встал на сторону стрелявшего, заявив, что тот вполне законно открыл огонь, защищая домашний скот на своей земле.

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