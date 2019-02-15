Дороги Москвы сковали пробки 7-балльные пробки

Москва, , 17:45 — REGNUM Движение по дорогам Москвы затруднено из-за 7-балльных пробок, сообщает 15 февраля сервис «Яндекс.Пробки».

Пробки в 7 баллов зафиксированы службой по состоянию на 17:45 по московскому времени. По прогнозу, аналогичная ситуация сохранится до 19:00.

Наибольшие трудности наблюдаются в центре столицы, на Садовом кольце и ТТК. Не просто проехать по МКАД, Ленинскому проспекту, Профсоюзной улице. На карте отмечено немало мест с дорожно-транспортными происшествиями.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва заняла первое место в мире по загруженности дорог. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что транспортная ситуация улучшится после появления «четвёртого кольца», которое, сомкнувшись, образуют три хорды и рокада.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин: «Четвёртое кольцо» разгрузит дороги в центре Москвы