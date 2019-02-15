Суд по делу бывшего замполпреда президента в СЗФО пройдет в закрытом режиме

Санкт-Петербург, , 17:45 — REGNUM Московский районный суд Санкт-Петербурга завершил предварительные слушания по уголовному делу в отношении экс-депутата Калининградской облдумы и учредителя газеты «Новые колёса» Игоря Рудникова и бывшего заместителя полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Дацышина.

Суд назначил судебное разбирательство по этому делу в закрытом режиме на 27 февраля 2019 года.

«Меры пресечения подсудимым оставлены без изменений. Меры процессуального принуждения в виде ареста имущества сохранены», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, противоправные действия фигуранты осуществляли в отношении начальника регионального управления Следственного комитета России Виктора Леденёва. Рудников обвиняется в вымогательстве взятки, а Дацышин — в посредничестве вымогательству взятки.

По версии следствия, на территории Калининградской области под руководством Рудникова в ноябре 2017 года были выпущены номера газеты, в которых опубликованы позорящие Леденёва сведения. Затем Рудникову от Дацышина стало известно, что Леденёв воспринимает распространенные материалы как причинившие существенный вред его правам и законным интересам. После этого у Рудникова возник умысел на вымогательство у Леденёва 50 тыс. долларов США под угрозой продолжения распространения позорящих сведений. Дацышин же выступил в роли посредника при вымогательстве взятки, лично встретившись с Леденёвым, которому выдвинул требование о передаче денежных средств. Вскоре оба фигуранта были задержаны.

Ранее Верховный суд России передал уголовное дело из Калининграда в Санкт-Петербург для обеспечения беспристрастного судебного разбирательства. Дацышин содержится под домашним арестом.

Как напоминает ИА REGNUM, в 2006—2012 годах Дацышин пять лет проработал заместителем полномочного представителя президента в СЗФО, курируя Калининградскую область, а затем был переведен в Санкт-Петербург, где в полпредстве руководил работой федеральных инспекторов.