Жители России смогут наблюдать сближение Венеры и Сатурна

Москва, , 17:23 — REGNUM Жители России смогут наблюдать редкое астрономическое явление — сближение Венеры и Сатурна. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Как уточняется, сближение двух планет можно будет увидеть утром в понедельник, 18 февраля. Венеру и Сатурн будет разделять всего 1 градус (два диска Луны).

«Красивую утреннюю пару можно увидеть в предрассветные часы, с 6:30 до 7:30 утра, над юго-восточным горизонтом. Правее (южнее) и выше над горизонтом этот утренний дуэт будут сопровождать Юпитер и красный Антарес — ярчайшая звезда в созвездии Скорпион», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следующее подобное сближение двух планет состоится 11 декабря 2019 года.

В планетарии напомнили, что Сатурн находится от Земли на расстоянии почти 11 астрономических единиц, а Венеру от Земли отделяет около 1 астрономической единицы. При этом Венера в настоящее время настолько ярка, что при желании её можно разглядеть даже на дневном небе.