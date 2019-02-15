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Жители России смогут наблюдать сближение Венеры и Сатурна

Общество

Редкое астрономическое явление можно будет увидеть утром 18 февраля

Москва, 15 февраля 2019, 17:23 — REGNUM  Жители России смогут наблюдать редкое астрономическое явление — сближение Венеры и Сатурна. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Как уточняется, сближение двух планет можно будет увидеть утром в понедельник, 18 февраля. Венеру и Сатурн будет разделять всего 1 градус (два диска Луны).

«Красивую утреннюю пару можно увидеть в предрассветные часы, с 6:30 до 7:30 утра, над юго-восточным горизонтом. Правее (южнее) и выше над горизонтом этот утренний дуэт будут сопровождать Юпитер и красный Антарес — ярчайшая звезда в созвездии Скорпион», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следующее подобное сближение двух планет состоится 11 декабря 2019 года.

В планетарии напомнили, что Сатурн находится от Земли на расстоянии почти 11 астрономических единиц, а Венеру от Земли отделяет около 1 астрономической единицы. При этом Венера в настоящее время настолько ярка, что при желании её можно разглядеть даже на дневном небе.

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Астрономия
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