В Нижегородской области в 2019 году выявлено три случая заболевания корью

Нижний Новгород, , 17:22 — REGNUM В Нижегородской области двое взрослых и один ребенок заболели корью. Об этом заявила главный эпидемиолог министерства здравоохранения Людмила Башкатова, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

За весь 2018 год в регионе было выявлено всего 4 случая, а с начала 2019 года уже трое граждан заболели корью. Все заболевшие не имели защитных прививок против кори. Башкатова подчеркнула, что заражения корью произошли в результате контакта с завозной инфекцией.

Единственный способ предотвратить заболевание — привиться против кори, так как специфического эффективного лечения против этого заболевания нет. Корь опасна осложнениями — расстройствами дыхательной системы (коревая пневмония); центральной и периферической нервной системы (энцефалиты, менингоэнцефалиты); желудочно-кишечного тракта (колиты, энтероколиты).

В настоящее время на территории региона от кори привиты 95% детей, в 2018 году привились 34 324 взрослых, в 2019 — 827 человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в течение 2018 года увеличилось количество случаев завоза инфекционного заболевания — кори — из стран, где отмечается неблагополучная ситуация по кори, предупреждали в Роспотребнадзоре России.

В основном оказывает влияние и на показатели заболеваемости в России неблагополучная ситуация с корью в странах Европы и на Украине.

За год заболеваемость корью в России по сравнению с 2017 годом увеличилась и составила 17,3 случая на 1 млн населения. Число заболевших выросло в 2018 году в 3,5 раза по сравнению с данными предыдущего года.