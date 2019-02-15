Чеченский писатель подал в суд на Джеймса Кэмерона за плагиат «Аватара»

Грозный, , 16:37 — REGNUM Писатель из Чечни Роман Закариев подал иск против режиссера Джеймса Кэмерона и студии 20th Century Fox International.

Истец заявил в комментарии РИА Новости, что киноделы скопировали идею «Аватара» из его романа «Секретное оружие». Фантаст требует признать его соавтором голливудского блокбастера и заодно выплатить моральную компенсацию в 10 млн рублей.

Иск был подан в суд Грозного, и, по словам Романа, если тот не попытается защитить его, то писатель будет вынужден обратиться в Конституционный суд РФ.

Примечательно, что Закариев в 2015 году он уже пытался отсудить авторское право на «Аватара» себе. Его же роман «Секретное оружие» был опубликован на портале «Проза.ру» в 2002 году в открытом доступе.

Том Клэнси, помощник Кэмерона, трижды отвечал на запросы Романа. По словам помощника, в произведениях действительно присутствуют идентичные фрагменты, однако, ответчик уверен, что это Роман скопировал «Аватара» (хотя фильм вышел на экраны в 2009 году, а его разработка велась с начала 90-х годов).

«Аватар» — научно-фантастический экшен, по сюжету которого люди научились отсоединять свой разум в специальные оболочки и изучать дальние планеты. Фильм взял премии «Оскар» и «Золотой Глобус», а его создатель — Джеймс Кэмерон, — работает над четырьмя продолжениями истории.

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