Москва и Подмосковье могут объединить системы оплаты проезда в транспорте

Москва, , 16:34 — REGNUM Решение о единой системе оплаты проезда в общественном транспорте Москвы и Московской области может появиться к концу 2019 года, заявил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов на инвестиционном форуме «Сочи-2019», передаёт 15 февраля ТАСС.

«Как только будут интегрированы транспортные системы через «Московские центральные диаметры» (МЦД), я думаю, что этот вопрос будет автоматически решён. Безусловно, это должно быть, конечно же, какое-то одно платёжное решение», — сказал Ефимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 — начале 2020 года состоится запуск первых двух линий «Московских центральных диаметров». Первые поезда свяжут через территорию Москвы Одинцово и Лобню, а также Нахабино и Подольск.

Ранее появлялась информация о разработке новой билетной системы для московского транспорта, предполагающей разделение по зонам. Данные изменения будут использованы при интеграции пригородного железнодорожного транспорта и будущих МЦД.

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