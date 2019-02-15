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Москва и Подмосковье могут объединить системы оплаты проезда в транспорте

Общество

«Должно быть, конечно же, какое-то одно платёжное решение»

Москва и Подмосковье могут объединить системы оплаты проезда в транспорте
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Проезд в общественном транспорте

Москва, 15 февраля 2019, 16:34 — REGNUM  Решение о единой системе оплаты проезда в общественном транспорте Москвы и Московской области может появиться к концу 2019 года, заявил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов на инвестиционном форуме «Сочи-2019», передаёт 15 февраля ТАСС.

«Как только будут интегрированы транспортные системы через «Московские центральные диаметры» (МЦД), я думаю, что этот вопрос будет автоматически решён. Безусловно, это должно быть, конечно же, какое-то одно платёжное решение», — сказал Ефимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 — начале 2020 года состоится запуск первых двух линий «Московских центральных диаметров». Первые поезда свяжут через территорию Москвы Одинцово и Лобню, а также Нахабино и Подольск.

Ранее появлялась информация о разработке новой билетной системы для московского транспорта, предполагающей разделение по зонам. Данные изменения будут использованы при интеграции пригородного железнодорожного транспорта и будущих МЦД.

Читайте ранее в этом сюжете: Зональная оплата московскому транспорту нужна для МЦД – Ликсутов

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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