В Москве участникам массовой драки с оружием может грозить тюремный срок

Москва, , 17:24 — REGNUM Необоснованное применение травматического оружия и причинения кому-либо телесных повреждений чаще всего классифицируется в соответствии с частью 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство» или части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель председателя коллегии адвокатов «Де-Юре» Антон Пуляев, комментируя массовую драку со стрельбой в московском районе Печатники.

Если хулиганство совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в соответствии с частью 2 статьи 213 УК РФ, злоумышленник может получить до семи лет лишения свободы либо штраф до миллиона рублей, если он действовал в одиночку, то согласно части 1 этой же статьи — срок до пяти лет.

В соответствии с частью 2 статьи 111 УК РФ предусматривается уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в частности, с применением оружия. За данное правонарушение злоумышленнику может грозить до 10 лет лишения свободы, а в случае организованной преступности (часть 3 данной статьи) — уже до 12 лет.

«Частью 4 статьи 20.8. КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение правил хранения и ношения оружия гражданами: максимальный штраф составляет 2000 рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года», — добавил он.

Адвокат пояснил, что в Российской Федерации носить оружие ограниченного поражения, к которому относится и травматическое оружие, допускается только с целью самообороны. Кроме того, существуют специальные правила хранения и транспортировки оружия.

Напомним, по данным столичного управления МВД РФ, 14 февраля возле кафе, расположенного на 1-й Курьяновской улице, произошел конфликт между 20 гражданами, в ходе которого неустановленные лица произвели выстрелы из травматического оружия. По предварительной информации, конфликт произошёл на национальной почве.

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