Детям из липецких многодетных семей подарят бесплатный проезд

Липецк, , 16:08 — REGNUM В Липецкой области для детей из многодетных семей установят круглогодичный бесплатный проезд. Как сообщила пресс-служба областной думы, соответствующие изменения в региональный закон о льготах рекомендовал утвердить комитет по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи.

Комитет предложил установить бесплатный проезд в общественном транспорте для детей из многодетных семей на весь календарный год. Сейчас таким правом они пользуются только на время учебы, с сентября по июнь. На эти цели из областного бюджета дополнительно потребуется более 15 млн рублей.

«При введении круглогодичного бесплатного проезда должны быть учтены все категории льготников, для которых уже установлена эта мера поддержки. И мы рекомендуем администрацию внимательно отнестись к этому вопросу», — сказал председатель профильного комитета Анатолий Погодаев.

Депутаты поддержали эту инициативу, но предложили также наделить этой льготой детей, которых воспитывают неработающие инвалиды, и детей из малообеспеченных семей. Соответствующее письмо облсовет направит врио главы региона Игорю Артамонову.

Также законопроект расширяет категорию многодетных семей, которые могут получить единовременную материальную помощь на приобретение транспорта. Сейчас этим правом могут воспользоваться семьи, воспитывающие 10 и более детей. Им выплачивают по 900 тыс. рублей. Теперь материальную помощь предлагают оказывать и семьям, у которых восемь и более детей. Сейчас в регионе 36 таких многодетных семей.