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В Южной Корее в мебели обнаружен радон

Общество

В ходе исследования было проверено 357 кроватей бренда Sealy

Сеул, 15 февраля 2019, 17:24 — REGNUM  В Южной Корее обнаружили радон в импортированных кроватях бренда Sealy, сообщает JoongAng Ilbo.

Согласно информационному источнику, в 6 из 357 кроватей, произведенных в период с 1 января 2014 года по ноябрь 2016 года компанией Sealy Korea Company, был обнаружен радон в количестве 1 миллизиверта.

Известно, что при производстве данных кроватей в качестве наполнителя использовалась пена, в которой содержался монацит — источник радона.

В мае 2018 года представители Korean Agency for Technology and Standards провели опрос среди 49 производителей матрасов и обнаружили, что они не используют при производстве монацит.

Кроме того, ранее в латексных матрасах и подушках, импортированных компанией Ekohom, в 1 из 103 продуктов количество радона превышало допустимую норму, а 4 продукта нуждались в более тщательной проверке.

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