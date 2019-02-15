13-летний кениец подарил Меланье Трамп ожерелье-валентинку

Вашингтон, , 16:31 — REGNUM Необычную валентинку получила Меланья Трамп во время своего посещения детской больницы, сообщает 14 февраля The Washington Examiner.

В день святого Валентина первая леди США Меланья Трамп посетила детскую больницу в Национальном институте здоровья. Серебряное ожерелье со словами «Вера» и «Надежда» подарил ей Амани — 13-летний мальчик из Кении, больной серповидноклеточной анемией — в этой больнице он готовится к пересадке костного мозга. У Амани остался браслет, который соответствует ожерелью, которое он подарил первой леди, по словам директора Трамп по коммуникациям Стефани Гришам.

«Очень красиво, большое спасибо! Очень необычно и очень приятно», — поблагодарила Меланья Трамп.

Посещение больных детей на праздники Трамп сделала своей традицией. В прошлом году в этот день она принесла открытки и раскраски пациентам детского медцентра в Огайо.