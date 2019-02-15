В Сенате Казахстана предложили создать национальный водный совет

Астана, , 16:21 — REGNUM Для повышения эффективности борьбы с паводком в Казахстане необходимо создать агентство по водным ресурсам при правительстве республики и национальный водный совет при президенте. Соответствующее предложение сделал директор научно-информационного центра межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Нариман Кипшакбаев, сообщает 15 февраля агентство «Казинформ».

Предложение было сделано на заседании членов комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената республики с участием представителей профильных ведомств, занимающихся вопросами водной безопасности.

Председатель комитета Дарига Назарбаева поддержала предложение Кипшакбаева и заявила, что открытия агентства и национального совета необходимо добиться всем депутатским корпусом. Участники заседания обсудили проблему паводковых ситуаций в Казахстане.

Отметим, специалисты «Казгидромет» указывают на высокие показатели осеннего увлажнения почвы в Западно-Казахстанской, Акмолинской и Кустанайской областях. В этих районах ожидается сложная паводковая ситуация.

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