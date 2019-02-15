В Риме запретят использование дизеля класса Евро 3

Рим, , 15:29 — REGNUM С ноября 2019 года использование дизеля класса Евро 3 в центральных районах Рима будет запрещено, заявила мэр города Вирджиния Раджи в пятницу, 15 февраля, передает Sky Tg.

Автомобили с дизельными двигателями не смогут двигаться в границах этой части города в рабочие дни, уточнила Раджи.

Таких автомобилей в Риме, по данным мэрии, лишь 24 тысячи. Ограничения создадут неудобства для водителей, но необходимо думать об экологии и здоровье граждан, сказала Раджи.

В последующие годы запрет будет распространен на всю территорию Рима.

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