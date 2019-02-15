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В Италии к ответственности смогут привлекать с 12 лет

Общество

Сейчас к ответственности можно привлекать не ранее 14 лет

Рим, 15 февраля 2019, 15:12 — REGNUM  Депутаты одной из двух правящих партий Италии — «Лиги» Маттео Сальвини предлагают снизить возраст, с которого граждан можно привлекать к ответственности, с 14 до 12 лет, передает Affari Italiani в пятницу, 15 февраля.

Законодательство нуждается в изменениях, потому что «сегодняшний 12-летний гражданин отличается от того, что было несколько лет назад», сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты также отмечают рост численности подростковых банд, членами которых являются около 6,5% граждан этого возраста, есть проблема подросткового насилия. Подростков используют и взрослые преступники, прежде всего в роли перевозчиков наркотиков.

Законопроект предполагает, что за совершение правонарушений в составе организованной группы подростки будут привлекаться к ответственности без каких-либо скидок на возраст.

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Зарубежная хроника
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