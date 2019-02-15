Не единственный: о запрете препарата «Эреспала»

Москва, , 15:11 — REGNUM Препарат от кашля «Эреспал», зарегистрированный во Франции в 1973 году и продающийся в 32 странах мира, уже запрещен в самой Франции из-за побочных эффектов. В данном лекарстве от кашля содержится вещество «фенспирид», которое может вызывать нарушения сердечного ритма, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Это достаточно серьезный аргумент, чтобы поставить под сомнение возможность его свободной безрецептурной продажи, тем более что существует множество иных препаратов, помогающих бороться с кашлем.

«Справедливости ради стоит отметить, что многие из них также приводят к сужению сосудов, повышению артериального давления и еще целому ряду побочных свойств, к которым особенно чувствительны люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Но, судя по всему, именно «Эреспал» показал себя с наихудшей стороны, почему и был в итоге запрещен», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России будет изъят из обращения препарат от бронхиальной астмы и заболеваний дыхательных путей «Эреспал» из-за выявленных побочных эффектов.

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