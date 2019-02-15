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Посол Ватикана во Франции подозревается в сексуальном домогательстве — СМИ

Общество

Посол Ватикана подозревается в сексуальном домогательстве к работнику мэрии Парижа

Париж, 15 февраля 2019, 15:07 — REGNUM  Посол Ватикана при французском правительстве, нунций Луиджи Вентура, стал жертвой расследования «сексуального посягательства», возбужденного 24 января прокуратурой Парижа, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что Луиджи Вентура подозревается в сексуальном домогательстве к работнику мэрии Парижа, который приветствовал его во время дипломатической церемонии.

«Во время дипломатической церемонии произошел инцидент. Сотрудник мэрии Парижа неоднократно становился жертвой домогательств сексуального характера на глазах свидетелей», — заявили в мэрии Парижа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Объединение французских епископов (CEF) объявило о создании «независимой комиссии», чтобы «пролить свет на преступления, совершенные над детьми, в католической церкви с 1950 года».

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