Google, Facebook и YouTube будут платить пользователям за контент?

Брюссель, , 14:58 — REGNUM 13 февраля Еврокомиссия внесла на рассмотрение окончательный вариант законопроекта реформы авторского права в ЕС. Проект будет рассмотрен весной 2019 года: если его примут, то у Евросоюза будет 2 года на его адаптацию относительно законадательств стран-участниц. Материал, описывающий действие реформы, выпустил портал The Verge.

Согласно введенным правкам, платформы для обмена контентом (включая гигантов — Google, Facebook и YouTube) теперь обязуются подписать лицензионный договор с создателем контента. В противном случае информацию (будь то текст, аудио, фото или видеоматериалы) необходимо будет изъять. Правда, сроки изъятия не указывается.

Это значит, что теперь социальные сети не будут иметь право использовать пользовательский контент в личных целях. Например, заключать фрагменты текста в новостных заголовках. Автор при этом может отказаться от роялти и соглашаться предоставлять контент бесплатно, также на безвозмездной основе можно использовать короткие отрывки информации (причем длина «демо"-материала не указывается.

Подобные нововведения пытаются подключить еще с 2016 года, а правила в области авторских прав вовсе не менялись с 2001 — времени, когда социальные сети еще не пользовались такой популярностью. По данным исследования Еврокомиссии, 57% пользователей интернета читают новости через социальные сети или новостные агрегаторы, минуя сайты-первоисточники.

Читайте ранее в этом сюжете: Facebook пообещал бороться с противниками вакцинации