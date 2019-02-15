В «Орлёнке» создадут техноотряды для популяризации авиастроения

Москва, , 14:54 — REGNUM Специалисты холдинга «Вертолеты России» примут участие в создании профильных техноотрядов во всероссийском детском центре «Орленок». Проект направлен на развитие научно-технического творчества детей и популяризацию рабочих профессий, сообщает 15 февраля пресс-служба холдинга.

Обучение в «профильных отрядах» будет разделено на три части: отраслевое (погружение в тематику), содержательное (погружение в профессию) и вариативное (получение смежных навыков и компетенций). Предполагается, что по итогам работы ребята создадут свои проекты, защитят их и получат документы, подтверждающие полученные навыки.

Всего в программе смогут принять участие 300 детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет, которые предварительно пройдут всероссийский конкурсный отбор. Победители конкурса отправятся в «Орленок» бесплатно.

Холдинг «Вертолеты России» — единственный разработчик и производитель вертолётов в России. Образован в 2007 году. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также ряд других предприятий. Входит в госкорпорацию «Ростех».

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