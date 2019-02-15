«Со мной такого не было»: Галкин прокомментировал скандал с Друзем и Бером

Москва, , 14:52 — REGNUM Известный российский эстрадный артист и телеведущий Максим Галкин прокомментировал отстранение от участия в программах «Первого канала» знатока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и главреда передачи «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера. Об этом пишет портал iReactor.

«Со мной такого не было, ничего не могу сказать по этому поводу», — подчеркнул Галкин, комментируя разгоревшийся скандал.

Напомним, 15 февраля дирекция общественных связей «Первого канала» сообщила, что Бер и Друзь отстранены от участия в телепрограммах.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал, связанный с знатоком клуба «Что? Где? Когда?» Александром Друзем разразился после публикации Ильи Бера в блоге в «Живом журнале». Последний обвинил Друзя в попытке подкупа и мошенничестве.

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