Последователя ИГ* осудили за подготовку теракта на российской военной базе

Душанбе, , 14:48 — REGNUM В Таджикистане вынесен приговор 39-летнему жителю Фархорского района Хатлонской области Таджикистана Бахриддину Шарофуддинову. Коллегия по рассмотрению уголовных дел суда города Душанбе признала его виновным в подготовке взрыва у 201-й российской военной базы в Таджикистане и приговорила к 30 годам лишения свободы, сообщает агентство ASIA-Plus со ссылкой на источник в суде. Отбывать наказание осуждённый будет в колонии усиленного режима.

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Следствием установлено, что, отбывания наказания в одной из тюрем Перми в РФ, в соцсетях подозреваемый установил контакты с представителями террористической организации и дал присягу на верность идеям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в России). После освобождения из тюрьмы и возвращения в Таджикистан Шарофуддинов у себя дома изготовил взрывные устройства для организации терактов в центре Душанбе и 201-й РВБ в районе столичного Гипроземгородка. Своим соратникам по ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) он сообщил, что ждёт их сигнала.

Однако довести свой преступный умысел до конца последователю террористов не удалось. В сентябре 2018 года Шарофуддинов был задержан сотрудниками УБОП МВД Таджикистана в Фархоре. При обыске его жилья были обнаружены взрывные устройства и детонаторы к ним.

Добавим, что ранее он уже был осуждён в России за свои террористические и экстремистские призывы: в 2004 и 20 007 годах он был приговорён к различным годам лишения свободы.

Напомним, 201-я российская база — самый крупный военный объект РФ, дислоцированный вне её территорий. В соответствии с подписанным соглашением воинское соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.