В Курской области при дорожных работах «потеряли» 2,5 млн рублей

Курск, , 14:47 — REGNUM В Курской области в 2018 году на основании постановлений прокурора Фатежского района и Льговского межрайонного прокурора возбуждены уголовные дела в связи с хищением бюджетных средств, выделенных на строительство автомобильных дорог, на общую сумму 2 млн 515 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры которая подвела итоги по надзору за исполнением законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Всего за год было выявлено почти две тысячи нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, внесено 208 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 145 должностных лиц, принесено 532 протеста. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечены 14 лиц, в суды направлено 233 исковых заявления. На основании материалов прокурорской проверки возбуждено шесть уголовных дел. О недопустимости нарушения законов предостережено 16 должностных лиц.

По требованию прокуроров органы местного самоуправления ремонтировали дороги, устанавливали дорожные знаки и наносили разметку. После вмешательства прокуратуры органы местного самоуправления также оформили право собственности на 46% дорог местного значения и на 91% дорог регионального и межмуниципального значения, этот процесс продолжается.

По протестам прокуратуры было приведено в соответствие с требованиями законодательства более 500 незаконных постановлений органов ГИБДД по делам об административных правонарушениях в связи с неправильным установлением обстоятельств правонарушения и квалификацией действий нарушителей.

По искам прокуроров прекращено право на управление транспортными средствами 70 водителей, имеющих медицинские противопоказания. Также были признаны запрещенными к распространению 64 интернет-источника, на которых содержалась информация о продаже водительских удостоверений без прохождения обучения.