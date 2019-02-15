Газовик в РСО-Алании начислил населению «лишних» 50 млн рублей

Владикавказ, , 14:41 — REGNUM За необоснованное начисление населению 50 млн рублей за газ попал под уголовное преследование начальник территориального участка ООО «Газпром межрегионгаз» в Пригородном районе Северной Осетии. Об этом в ходе заседания территориальной межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу сообщил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики Аслан Гадзаов.

По его словам, в отношении начальника участка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Факт его совершения был обнаружен во время проверки и инвентаризации лицевых счетов, пишет «Кавказ. Реалии».

Всего, как отметил Гадзаов, в 2018 году количество должностных преступлений коррупционной направленности, связанных с хищениями в крупных размерах, увеличилось в два раза. Хищения на крупные суммы выявлены на предприятиях ЖКХ, которые являются самыми проблемными должниками по газу. Кроме того, шесть уголовных дел возбуждено в отношении сотрудников компании «Севкавказэнерго», которые присваивали себе платежи за электроэнергию физических и юридических лиц.

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Хищение более чем на 152 млн рублей выявлено в компании «Владикавказские водопроводные сети». Есть вопросы у правоохранителей и к руководству «Тепловых сетей».

Всего в течение 2018 года в топливно-энергетической сфере было возбуждено 51 уголовное дело. Суд вынес приговоры по 27 из них. Обвинены в преступлениях 19 фигурантов.

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