Зампред Мособлдумы сообщил об удручающем состоянии подмосковной поликлиники

Раменское, Московская область, , 14:41 — REGNUM В Московской области есть много проблемных объектов в сфере социальной инфраструктуры. Об этом, комментируя проверку СК РФ Подмосковья возможные нарушения в одной из школ Одинцова.

В плачевном состоянии находится поликлиника городского поселения Удельная, самом крупном муниципальном образовании Раменского района Московской области, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»).

Политик отметил, что в поселении проживают более 15 тысяч человек.

Чистюхин сообщил, что в физиотерапевтическом кабинете данного лечебного учреждения протекает потолок, и вода капает прямо на кушетку, где проводят процедуры с больными. Аналогичная ситуация в стоматологическом и гинекологическом отделении. Проведения ремонта или поставок нового оборудования в течение последних 30 лет в здании никто не видел.

«Однозначно необходимо усиливать и ужесточать контроль со стороны проверяющих органов, причём не только за состоянием зданий и деятельностью школьных и дошкольных учебных заведений, но и за объектами социальной сферы, за объектами здравоохранения. Ведь протекающая крыша в одинцовской школе, к сожалению, это не исключение из правил, таких адресов по региону ещё достаточно», — заявил он, комментируя проверку СК РФ в одной из школ Одинцова.

Как сообщало ИА REGNUM, Главное следственное управление СК РФ по Московской области начало доследственную проверку после сообщения ряда СМИ о многочисленных нарушениях в одной из школ Одинцова.

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