Более двух тысяч бездомных в Севастополе нуждаются в приюте

Севастополь, , 14:15 — REGNUM Более двух тысяч бездомных севастопольцев нуждаются в социальном приюте. Здание под учреждение имеется. Об этом журналистам 15 февраля заявила председатель постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Заксобрания Татьяна Щербакова.

«Это крайне болезненная история. Думаю, что здание бывшего приюта на улице Льва Толстого, 51 необходимо вернуть в ведение департамента труда и социальной защиты населения. Однако со стороны этого подразделения правительства Севастополя, по моему мнению, сохраняется непонимание остроты этого вопроса. Здание можно вернуть, но для этого необходимо желание чиновников», — отметила депутат.

По её словам, парламентарии и представители правительства города — не раз собирались, обсуждали эту проблему, однако она так и не сдвинулась с мёртвой точки.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее острая проблема приюта для бездомных остаётся и в Симферополе. Местные власти обещали его построить ещё в 2014 году, однако вопрос сдвинулся с мёртвой точки только сейчас — в 2019 году должно начаться его проектирование, а в 2020 — строительство.

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