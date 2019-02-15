Нилов: Минтранс идет на обман водителей в отказе от «дельты-20»

Москва, , 14:09 — REGNUM Прежде чем предлагать новые штрафы для водителей, надо проанализировать ситуацию на дорогах и избавится от ненужных камер и дорожных знаков, расположение которых вызывает вопросы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Минтранс предлагает ввести штраф для автомобилистов в размере 500 рублей за превышение скорости на 10−20 км/ч, пишет «Коммерсантъ». Другими словами, министерство предлагает отказаться от нештрафуемого порога в 20 км/ч, который существует сегодня.

«Категорически против. Это обман всех наших автомобилистов», — отметил Нилов.

По его словам, закон о повышении штрафа за превышение скорости со 100 до 500 рублей был принят в 2013 году. Тогда же был увеличен и порог введения штрафа — с 10 км/ч до 20 км/ч.

«Очевидно было тогда, что водители будут нарушать, используя ситуацию, когда не штрафуют за превышение скорости на 20 км/ч. Но, видимо, первичными были деньги и желание поднять штраф. А сейчас получается, что штраф хотят сохранить, а «дельту-20» убрать — это обман водителей», — считает Нилов.

Он уверен, что сегодня в первую очередь нужно проанализировать дороги и дорожные знаки, чтобы понять, насколько объективно они установлены. Кроме того, необходимо также провести полную инвентаризацию камер дорожной фиксации.

«Сегодня мы видим, что творится на дорогах. Огромное количество камер, которые ставят где надо и где не надо — в рамках концессионных соглашений они появляются абсолютно нерегламентировано и порой штрафуют водителей за одно и то же правонарушение несколько раз», — объяснил Нилов.

Кроме того, по его словам, власти сегодня искусственно занижают скоростной режим на определённых участках дорог и устанавливают там камеры.

«Там где раньше была максимальная скорость 60 км/ч, сейчас делают 40 км/ч. И это в Подмосковье на федеральных трассах», — отметил Нилов.

Поэтому, уверен депутат, говорить о новых штрафах сегодня нельзя — вначале надо разобраться со сложившейся системой.

«Пока не вернут порядок на дорогах с камерами, пока не проведут полную инвентаризацию, пока не будет приведён в порядок весь скоростной режим, ни о каком повышении штрафа не может быть и речи», — возмутился Нилов.

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