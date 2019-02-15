«У нас слишком много больниц» — минздрав Казахстана об оптимизации

Астана, , 14:07 — REGNUM В системе здравоохранения Казахстана осталось «слишком много больниц», заявил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов, комментируя оптимизацию медицинских организаций, сообщает 15 февраля агентство «КазТАГ».

"Здесь я думаю, есть большие резервы для нас. У нас слишком много больниц, коек достаточно, но слишком много больниц», — подчеркнул министр.

Отметим, заявление министра здравоохранения республики прозвучало после сообщения о повышении заработных плат работникам первичной медико-санитарной помощи.

По словам Биртанов, в 2019 году планируется выделить 27,1 млрд тенге ($71,8 млн) на повышение зарплат низкооплачиваемым медработникам и 5,3 млрд тенге ($14,5 млн) — на повышение зарплат врачам первичной медико-санитарной помощи.

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