Закон об ОПГ поменять мало, важно его «ещё и применить»

Москва, , 14:00 — REGNUM Законопроект об ужесточении уголовного наказания за создание ОПГ правильный. Он вызван борьбой с организованной преступностью и в первую очередь с их руководителями, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель московской коллегии адвокатов «Скрипка, Леонов и партнеры», юрист Игорь Скрипка.

«Вину лиц, которые в первую очередь организовывают преступные группировки, в судах очень сложно доказать, намного легче поймать низы или средний состав, который непосредственно совершает преступление. Руководство же не общается с низами, и указать на то, что именно этот человек приказывал ему делать то или иное действие, всегда большая проблема.

Но существует практика, к примеру, в странах СНГ, в частности, Грузии, где даже при отсутствии каких-либо очевидных доказательств преступления сам факт участия в ОПГ уже является основанием для того, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. Пусть не 15 лет, но пять он точно получит», — отметил эксперт.

В ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) тоже существует практика, что такие законы допустимы — когда речь идет о лицах, входящих в высшую иерархию преступного мира, им достаточно признать факт своего вхождения в ОПГ, чтобы выявить состав преступления и уголовного дела, то есть человек автоматически получает срок.

«Что касается денежных штрафов, то все они будут направляться, конечно, в бюджет государства, и браться будут непосредственно с того лица, которое виновно в совершении данных преступлений. Данная схема связана, скорее всего, с тем, что на сегодняшний день в уголовном законодательстве конфискация имущества возможна, только когда оно было получено именно преступным путем», — пояснил Скрипка.

Говоря о высшем руководстве ОПГ, доказать, что имущество, которым они владеют, приобретено незаконно, сложно. Если не знать состава преступления и происхождения денег, на которые главой ОПГ был приобретен тот или иной дом, то конфисковать его невозможно. И такие крупные штрафы, предложенные президентом России Владимиром Путиным, исходят из того факта, что обычно у ОПГ на счетах особо денег не держится, а имущество их будет реализовываться, как и любое другое, подлежащее взысканию.

«Что касается прогнозов, то, исходя из практики законопроектов, которые предлагает президент, скорее всего, данный законопроект будет принят именно в том виде, в котором он должен быть. Но в дальнейшем все будет зависеть от того, как будут работать правоохранительные органы. Закон поменять мало, важно его еще и применить», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин, внес в Госудуму законопроект об ужесточении уголовного наказания за создание, руководство и участие в преступной организации или сообществе.

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