Одаренным школьникам повысили стипендии в Липецкой области

Липецк, , 13:58 — REGNUM Власти Липецкой области повысили стипендию одаренным детям. Теперь победители творческих конкурсов и фестивалей каждый месяц будут получать по 600 рублей, передает ОТР.

Стипендия — региональная. Первоначально молодые таланты получали по 300 рублей, постепенно сумма повышалась, а в итоге стала в два раза больше.

Выплату получают 45 юных музыкантов, танцоров и вокалистов. Их выбирают среди учеников детской академии искусств. При этом одного таланта мало, нужно еще и хорошо учиться. Для многих лауреатов стипендия — это хороший стимул быть в числе первых.

«Стипендию я получаю уже второй год, — сказала стипендиат Виолетта П. — Я себе купила туфли, насколько я помню, специально для выступлений. Сейчас я в них. Так что обычно приобретаю то, что мне надо для продвижения моей концертной деятельности».

Стипендия молодым талантам присуждается сроком на один год. Но ребенок может получать ее и повторно при условии, что будет оставаться в списке лучших.