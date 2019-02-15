В Австралии обнаружены гигантские следы динозавров

Канберра, , 14:15 — REGNUM Ученые-палеонтологи из Австралии смогли обнаружить огромные следы древних жителей Земли — динозавров. Причём сохранились они довольно хорошо, несмотря на сильнейшее наводнение, от которого пострадал штат Квинсленд, сообщает австралийское информационное агентство Australian Associated Press.

Найденные следы принадлежат динозаврам группы Зауроподов — эти существа жили 200−85 миллионов лет назад, их вес достигал 100 тонн, а длина — 40 метров. Однако следы в Австралии принадлежат менее крупной особи длиной 18 метров и весом 30 тонн, отметили учёные. Также неподалёку находятся следы двух некрупных травоядных динозавров, передвигавшихся на двух ногах. Обнаружение следов динозавров трех разных видов — это редчайшее событие. Благодаря хорошей сохранности, учёные смогут детально изучить строение тела и жизнь древних животных.

Гэвин Бэскетт, мэр города Винтона, неподалёку от которого нашли следы, заявил, что они могли бы быть безвозвратно утрачены уже через несколько сотен лет, поэтому их обнаружение является настоящей сенсацией. Мэр рассчитывает, что находка привлечёт в город тысячи туристов, в том числе и из-за рубежа.