В Южной Корее представлен умный офис на основе искусственного интеллекта

Сеул, , 15:37 — REGNUM Южнокорейский оператор SK Telecom представил умный офис нового поколения. Помимо рационального использования рабочего пространства, в нем предусмотрено применение сотовых сетей пятого поколения (5G) и технологий искусственного интеллекта, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Офис используется самой компанией уже несколько недель. Он отличается улучшенной энергоэффективностью, эргономичностью и значительно упрощает работу сотрудникам, так как оборудован высокоскоростным интернет-соединением, устройствами виртуальной и дополненной реальности и задействует другие новейшие технологии. Так, например, сотрудники могут совместно работать над проектами, в том числе ‑ и 3D моделированием, находясь в разных офисах, не испытывая при этом задержек и проблем со связью. Кроме того, сотрудники могут подключить смартфоны к специальным устройствам, которые позволяют комфортно работать с файлами, приложениями и документами без использования компьютера или ноутбука.

Кроме того, специальная система датчиков и сенсоров, управляемая искусственным интеллектом, отслеживает качество и температуру воздуха, контролирует перемещения сотрудников и работу систем безопасности.

SK Telecom намерен активно осваивать строительство умных офисов. Объём этого рынка может достичь 56 миллиардов долларов к 2025 году, подсчитали эксперты Kenneth Research.