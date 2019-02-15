Пятница, 15 Февраля 2019 года
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В Южной Корее представлен умный офис на основе искусственного интеллекта

Общество

Новейшие технологии активно применяются в повседневной жизни южнокорейцев

Сеул, 15 февраля 2019, 15:37 — REGNUM  Южнокорейский оператор SK Telecom представил умный офис нового поколения. Помимо рационального использования рабочего пространства, в нем предусмотрено применение сотовых сетей пятого поколения (5G) и технологий искусственного интеллекта, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Офис используется самой компанией уже несколько недель. Он отличается улучшенной энергоэффективностью, эргономичностью и значительно упрощает работу сотрудникам, так как оборудован высокоскоростным интернет-соединением, устройствами виртуальной и дополненной реальности и задействует другие новейшие технологии. Так, например, сотрудники могут совместно работать над проектами, в том числе ‑ и 3D моделированием, находясь в разных офисах, не испытывая при этом задержек и проблем со связью. Кроме того, сотрудники могут подключить смартфоны к специальным устройствам, которые позволяют комфортно работать с файлами, приложениями и документами без использования компьютера или ноутбука.

Кроме того, специальная система датчиков и сенсоров, управляемая искусственным интеллектом, отслеживает качество и температуру воздуха, контролирует перемещения сотрудников и работу систем безопасности.

SK Telecom намерен активно осваивать строительство умных офисов. Объём этого рынка может достичь 56 миллиардов долларов к 2025 году, подсчитали эксперты Kenneth Research.

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Зарубежная хроника
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