Visa откроет в Южной Корее центр инноваций

Сеул, , 16:41 — REGNUM Один из крупнейших мировых операторов системы электронных платежей, Visa, планирует открыть в Южной Корее инновационный центр. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление главы представительства Visa Korea.

Точные сроки и место открытия будут определены позже, однако известно, что процесс планируется завершить к концу 2019 году. Новый центр станет уже восьмым в мире и вторым — в Азии

Инновационный центр будет предназначен для расширения сети компании в Южной Корее, поиска новых партнёров и сфокусируется на разработке новых решений для бизнеса. В частности, центр займётся изучением криптовалюты и передовых технологий; планируется активно привлекать к сотрудничеству финтех-стартапы и местные IT-компании для совершенствования услуг, оказываемых Visa.

На данный момент в стране существует несколько местных платежных систем, однако большинство из них проводит свои операции именно через Visa и MasterCard.