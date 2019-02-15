Пятница, 15 Февраля 2019 года
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ООН разрешил французским организациям отправить гумпомощь в КНДР

Общество

Исключения из санкционного режима сделаны для двух организаций

Пхеньян, 15 февраля 2019, 14:18 — REGNUM  Совет Безопасности ООН дал разрешение двум французским неправительственным организациям на отправку гуманитарной помощи северокорейским детям и людям с ограниченными возможностями. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР ослабил ограничения и разрешил компаниям Premier Urgence International и Handicap International провести гуманитарную операцию в Северной Корее.

Общая стоимость предметов, разрешенных к поставкам в КНДР со стороны компании Handicap International составила 263 000 долларов. В частности, в КНДР будут отправлены костыли, инвалидные коляски и различные медицинские принадлежности и материалы. Список товаров французской компании Premier Urgence International пока не разглашается. По словам представителей организации, большую часть грузов составляет продовольствие.

Проведение гуманитарных миссий в КНДР напрямую не запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН, однако строгие ограничения на отправку грузов делают такое сотрудничество фактически невозможным. Ранее Комитет разрешил отправить помощь в КНДР Международному Комитету Красного Креста.

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Зарубежная хроника
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