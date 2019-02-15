Пятница, 15 Февраля 2019 года
14:51:51 МСК

В ДНР заболели корью 16 человек

Общество

Заболеваемость понемногу растёт

В ДНР заболели корью 16 человек
Василий Поленов. Больная. 1886

Донецк, 15 февраля 2019, 13:53 — REGNUM  За минувшую неделю в ДНР зарегистрировали 16 новых случаев кори, заявили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР, сообщило 15 февраля «Донецкое агентство новостей».

В минздраве отметили, что с начала года зафиксировано 84 случая кори — заболели 37 взрослых и 47 детей, рост заболеваемости продолжается.

На подконтрольной Украине территории Донбасса отмечены вспышки кори в Артёмовске, Мариуполе, городе Кременная, сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 8 февраля на Украине корью заболели 3142 человека, а всего с начала года — 18 170 человек.

Читайте также: На Украине зафиксировали более 3 тыс. новых случаев кори

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Корь
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить