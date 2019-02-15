В ДНР заболели корью 16 человек

Донецк, , 13:53 — REGNUM За минувшую неделю в ДНР зарегистрировали 16 новых случаев кори, заявили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР, сообщило 15 февраля «Донецкое агентство новостей».

В минздраве отметили, что с начала года зафиксировано 84 случая кори — заболели 37 взрослых и 47 детей, рост заболеваемости продолжается.

На подконтрольной Украине территории Донбасса отмечены вспышки кори в Артёмовске, Мариуполе, городе Кременная, сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 8 февраля на Украине корью заболели 3142 человека, а всего с начала года — 18 170 человек.

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