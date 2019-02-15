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«Грубо говоря бардак» — минздрав Казахстана об экстренной госпитализации

Общество

Для наведения порядка введена новая концепция оказания неотложной помощи

Астана, 15 февраля 2019, 13:34 — REGNUM  Министр здравоохранения Казахстана Ержан Биртанов раскритиковал региональные управления за некачественную работу стационаров при экстренной госпитализации, сообщает 15 февраля агентство «Казинформ».

"То есть, грубо говоря — бардак. Привозят человека в приемные покои, ничего не понятно, подолгу ждут в коридорах, лежат на каталках, а за ними никто не смотрит», — уточнил министр.

Он отметил, что для наведения порядка введена новая концепция оказания неотложной помощи, в рамках которой внедрена должность врача неотложной помощи приемного покоя.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля заместитель министра здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что за счет оптимизации многопрофильных организаций здравоохранения удалось сэкономить 3,4 млрд тенге ($8,9 млн).

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Реформа здравоохранения в Казахстане
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