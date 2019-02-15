Путин присвоил звание Героя России Владимиру Ковтуну

Москва, , 13:30 — REGNUM Ветерану войны в Афганистане Владимиру Ковтуну присвоено звание Героя России. Соответствующий указ, как передает пресс-служба Кремля, подписал президент России Владимир Путин.

«За героизм, мужество и отвагу… присвоить звание Героя РФ Ковтуну Владимиру Павловичу», — говорится в тексте указа.

Отмечается, что офицер принимал участие в спецоперациях в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля 2019 г. Минобороны РФ рассекретило уникальные документы к 30-летию вывода советских войск из Афганистана, из которых можно узнать о задачах, которые военные выполняли в ходе боевых действий в этой стране.

Читайте также: Минобороны рассекретило документы к 30-летию окончания Афганской войны