Нужны ли Минздраву больные, или Нескорая помощь Копейска

Артемий Шишкин, , 17:58 — REGNUM

О том, что в городе Копейске детям не выдают необходимые, гарантированные государством, бесплатные лекарства, знают лишь читатели местных газет. О проблемах с машинами скорой помощи в городе наслышаны несколько более. А о трёх трагических случаях гибели детей в Копейске знают очень многие жители России. И это понятно, ведь во всех этих случаях «замешана» система городского здравоохранения. Это «громко», и теперь об этом знают полиция, следственный комитет, прокуратура и… даже Минздрав РФ. Но сколько случаев преступлений по «части здравоохранения» происходит ежедневно в этом пострадавшем от медицины городе? Сколько подобных случаев, к счастью, не попадает на страницы газет и экраны телевидения?

Почему же, «к счастью»?

Смерть детей буквально всколыхнула волну в соцсетях города. Жители Копейска, родители и даже сами дети рассказывают свои, порой не особо отличающиеся, случаи их встречи со здравоохранением родного города. Мать, ожидавшая 45 минут скорую своему ребёнку. Школы и детсады, переполненные больными детьми, но не закрытые на карантин. Старик, умоляющий о выписке ему необходимого лекарства. Инвалид, месяцами ожидающий «пришествия» к нему врача… За несколько последних дней интернет рассказал нам тысячи случаев подобного «медбесчинства». И все эти случаи тихой сапой «сметаются под ковёр» медвластями города во избежание огласки действительно творящегося ЧП.

Вот только лишь один совершенно конкретный, но крайне показательный пример.

Сахарный диабет 1-го типа, тяжёлое течение, тотальная слепота, огромные риски с контролем уровня глюкозы в крови и инъекции инсулина до конца жизни. До конца жизни… Такому больному, проживающему по улице Международная города Копейска (как и всем больным с подобным диагнозом), самим государством гарантирован ряд медицинских средств, чтоб жизнь такого человека длилась (хотя бы длилась) несколько подольше. Эти средства строго ограничены, дороги и просто жизненно необходимы диабетику. Если проще, то для поддержания жизни больным выдают инъекции для снижения сахара в крови, а также средства контроля над тем, чтоб этот уровень не упал слишком низко. Если же такое происходит и происходит не контролируемым образом, больного диабетом неминуемо ожидает кома и по скорейшему не выходу из неё — смерть.

И вот своевременного получения этих-то жизненных лекарств больной диабетом с улицы Международная полностью лишён. И лишён не законом РФ (деньги на льготные средства перечисляются по межбюджетным каналам), а какими-то местными «асклепиями». А если точно — инсулины и средства контроля не выдаёт аптека города Копейска. Надо сказать, что перед этим у диабетика с улицы Международная были долгие, но, благодаря обращениям в СМИ, успешные бои с Горбольницей № 1 за то, чтобы ему вообще выписали положенное по закону. И вот теперь в получении права на жизнь задерживает государственная аптека.

И 22 января 2019 года игры в «угадайку» со смертью подошли к своему закономерному итогу. Больной не смог проконтролировать свой уровень глюкозы, развилась гипогликемия, и он стал быстро погружаться в кому. Поняв, что сам не справится с буквально нарочно выдуманным сложным телефонным номером, он позвонил своему соцработнику и попросил вызвать неотложку её. Соцработник тут же, ровно в 20:00 часов, сделала вызов, где по телефону максимально подробно описала всю тяжесть случившегося положения. Она попросила как можно быстрее, неотложно, выехать на спасение человека.

Здесь можно было бы долго предлагать читателю самому высказать то время, за которое «скорая» помощь «неотложно» ехала до улицы Международной, на которой, между прочим, находится несколько десятков многоподъездных высоток. Но откроем сию тайну, не томя. Полтора часа. Около 90 минут понадобилось «скорой медицинской помощи», чтоб приехать к находящемуся в диабетической коме человеку.

Ну, а теперь, почему «к счастью», что об этом случае не знают ни Минздрав, ни прокуратура.

Просто человек остался жив. А живой человек для российского здравоохранения — это не повод для внимания. Пролежав в коме несколько долгих минут, организм самим собой компенсировал нехватку глюкозы и, с серьёзными последствиями, больной вышел из комы сам. И сам встретил карету «скорой» помощи.

В карете находился один единственный медик. Который и освидетельствовал «удивительную живучесть» больного. Что можно предъявить этому врачу? То, что усталый, он еле перебирал ногами? Что он был один? Приехал на вызов через полтора часа? Отсутствие медикаментов и спецсредств в его саквояже? Или то, что из всей оказанной помощи он лишь посоветовал «пить соки»?

Или, может быть, это норма Копейска, что «скорая» помощь выезжает на вызов только через полтора часа? И если это так «торопятся» к слепому диабетику в коме, то к пожилому человеку с запредельным давлением или рабочему с зашкаливающей температурой они не поедут вообще? А лозунг «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих» — новый девиз городской медицины?

Да, всё вышеописанное можно было бы вменить врачу, если бы он был виновен в этом. Но врач — это человек. А Минздрав — это система. И повинна в этом именно система, в которой и вынужден работать конкретный человек. Конечно, «белохалатность» так же присутствует «на местах». Но именно система призвана и обязана строго следить за этим.

Но прискорбнее всего, что и здесь, в медицинской сфере, так же замешана политика и финансы. Минздрав Челябинской области заключил контракт на оказание транспортных услуг для станции скорой помощи в Копейске с компанией «Феникс-Менеджер» на сумму 69 млн рублей. И после этого система, и без того находящаяся далеко не в лучшей форме, совсем перестала отвечать каким-либо требованиям.

Чувствуя нарастающее волнение среди жителей Копейска, с руководителем компании, выигравшей контракт на аутсорсинг, переговорили власти города. По итогам чего депутат Госдумы Анатолий Литовченко сделал следующее заявление:

«Главный итог переговоров с руководителем компании «Феникс-Менеджер», которые прошли вчера: те, кто был незаконно уволен, должны быть восстановлены на службе, работать компания обязана ответственно, строго по закону. Если качество медицинской помощи станет хуже — контракт надо расторгать. Но сейчас оснований для этого нет — неотложка на вызовы прибывает без опозданий. Договорились встретиться в том же составе в марте-апреле — тогда и сделаем окончательные выводы», — сообщил Анатолий Литовченко в интервью агентству Znak.com.

Интересно, система не видит или не желает видеть совершённых ею ошибок? Случаи получасовых опозданий и даже невыезда скорой помощи на вызов ей неизвестны или попросту игнорируются? И не влияют ли на её решения те самые 69 млн рублей?

Реформа «скорой помощи», что экспериментом была занесена в город, подрывает не только доверие к медицине, здоровье людей, но уже едва не лишает жизни горожан. Однако система здравоохранения крайне вяло реагирует на тревожные симптомы, что демонстрирует медицина города. Запустит ли она процедуру самоисцеления или же сам российский президент будет вынужден, как и прежде, «отправить доктора»?

Если же нет, то надежда остаётся только на другие госсистемы — систему прокуратуры и следственного комитета. Ведь «Сталина на них уже нет»…