Когда ждать продолжения Holow Knight и Resident Evil 2?

Токио, , 13:44 — REGNUM На этой неделе многие игровые компании представили трейлеры своих новых проектов и обновлений для уже существующих. Корреспондент ИА REGNUM подготовил подборку актуальных роликов с YouTube-каналов разработчиков.

Студия Team Cherry анонсировала полноценное продолжение своей игры Hollow knight. Ранее они планировали выпустить лишь загружаемое дополнение, но амбициозные планы на разработку продолжения превратились в целую игру.

В Hollow Knight: Silksong геймеры будут управлять Хорнет, принцессой Халлоунеста. Девушка умеет создавать ловушки и оружие из подручных материалов, а также быстрее двигается и сражается, чем герой оригинальной игры. Дата релиза проекта пока неизвестна.

Представители Tessera Studios опубликовали релизный трейлер своего ужастика Intruders: Hide and Seek. В ней геймеры будут управлять десятилетним мальчиком, которому предстоит дать отпор трём таинственным незнакомцам.

Разработчики сообщают, что полное прохождение займёт четыре часа. Проект уже полноценно доступен на PS4 и PS VR.

Компания NetherRealm Studios анонсировала нового бойца для своего файтинга Mortal Kombat 11. Им стала Джейд — девушка-воин из предыдущих частей серии.

Последний раз Джейд появлялась в Mortal Kombat 9 и версии Mortal Kombat X для смартфонов. Её боевой стиль, как и в предыдущих частях, основывается на использовании шеста и акробатических элементов.

Компания Bioware выпустила трейлер их нового проекта Anthem с живыми актёрами. Примечательно, что режиссёром ролика выступил Нил Бломкамп, известный по фильмам «Район №9» и «Робот по имени Чаппи».

Главную роль в трейлере исполнил актёр Шон Кэрриган. Релиз научно-фантастического экшена Anthem состоится 22 февраля на PC, PS4 и Xbox One.

Разработчики из Capcom выпустили первое бесплатное обновление для римейка игры Resident 2. Оно уже доступно на PC, PS4 и Xbox One.

В дополнении The Ghost Survivors геймеры смогут поиграть за новых персонажей — помимо привычных Леона и Клэр в Resident Evil появятся Роберт Кендо, Катерина и таинственный оперативник с кодовым именем «Призрак».

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