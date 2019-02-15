Международный уголовный суд обеспокоен возможными казнями в Шри-Ланке

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 15:34 — REGNUM Международный уголовный суд сообщил о недопустимости повторного введения смертной казни в Шри-Ланке, где мораторий на подобный вид наказания существует с 1976 года. Глава отделения международного уголовного суда в Азиатско-Тихоокеанском регионе Фредерик Равски 14 февраля 2019 года в ходе пресс-конференции заявил, что отмена моратория на смертную казнь будет воспринята как отказ следовать международному праву и «чудовищное пренебрежение» правами человека и гражданина.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», обеспокоенность международного уголовного суда вызвана заявлениями президента Шри-Ланки Матхрипалы Сирисены о необходимости применения смертной казни к лицам, причастным к торговле или употреблению наркотических веществ. Подобные меры будут введены в рамках кампании по борьбе с наркотрафиком, которая была запущена в январе 2019 года в результате визита президента Шри-Ланки на Филиппины.

Кроме того, международный уголовный суд призвал правительство Шри-Ланки немедленно начать процедуру ратификации второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, который обязывает все подписавшие его страны предпринять необходимые меры для упразднения смертной казни.