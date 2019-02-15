Билл Гейтс: Индия может стать примером развития санитарной инфраструктуры

Нью-Дели, , 14:56 — REGNUM Основатель компании Microsoft Билл Гейтс в своем интервью выразил надежду на то, что в текущем году инновации позволят решить многочисленные социальные проблемы.

Он также отметил, что видит именно Индию в фарватере прогрессивного развития человечества. Предприниматель заявил, что крайне важным является повышенное внимание, которое правительство Индии уделяет вопросам улучшения санитарных условий жизни населения, так как, по его мнению, сегодня основной целью инновационного развития является не предотвращение глобальных катастроф, а повышение уровня жизни обычных людей.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», корреспондент которого взял интервью у основателя Microsoft, Билл Гейтс позитивно отозвался об инвестировании правительств таких штатов как Андхра Прадеш (Хайдарабад) и Орисса (Бхубанешвар) в улучшени санитарных условий в рамках программ «Чистая Индия» и «Здоровая Индия». Предприниматель убежден в том, что, если Индия сохранит позитивную тенденцию в данной области, то сможет стать примером для всего мира.

Также Билл Гейтс выделил важность совершенствования инфраструктуры обработки больших данных в области здравоохранения в Индии. В качестве примера он привел учет вакцинированных пациентов, который активно проводится в штатах Бихар (Патна) и Уттар Прадеш (Лакхнау), как наименее обеспеченных и более подверженных различного рода эпидемиям.