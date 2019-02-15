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В Кемерове проведут мониторинг асоциальных проявлений в молодежной среде

Общество

Создание благоприятной среды и комфортных условий для студентов будет мотивировать их оставаться в регионе, считают в КемГУ

Кемерово, 15 февраля 2019, 13:05 — REGNUM  Мониторинг и профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде планируют провести Кемеровском государственном университете (КемГУ), сообщает 15 февраля пресс-служба вуза.

«Нам необходимо создать условия, побуждающие молодежь оставаться в регионе и развивать его через самореализацию», — пояснила директор Центра изучения этноконфессиональных конфликтов и противодействия экстремизму в молодежной среде КемГУ Инна Раззоренова.

В пресс-службе вуза уточнили, что в рамках инициативы будут организованы лекции, освещающие социально-культурные, политические, психологические аспекты асоциального поведения параллельно с мониторингом асоциальных проявлений в среде обучающихся.

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Молодежная политика в РФ
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